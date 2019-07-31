شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من السيسي بشأن موعد عودة الجماهير للملاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كرة القدم متأثرة بالأحداث التي مرت بها مصر منذ 2011، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت صناعة، واستطاعت دول تحقيق مليارات منها.
وأضاف الرئيس في جلسة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب، أن «مصر استفادت بتنظيم كأس أمم إفريقيا، والتنظيم كان أكثر من رائع، ونحن استفدنا من البنية التحتية التي قمنا بها مثل تذكرتي».
وتابع أن عودة الجماهير إلى المدرجات أصبحت أكثر يسرًا بعد البطولة، والمنظومة الأمنية والقدرة التكنولوجية في الاستادات جعلتنا مستفيدين، والأمر متروك لوزارة الشباب والأجهزة الأمنية بشأن تحديد موعد عودة الجماهير في الملاعب.
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