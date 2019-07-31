شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصفيق حاد.. السيسي: مصر لن تتعاقد مع أجانب لتدريب منتخبها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لن تتعاقد مع أي مدربين أجانب في المرحلة المقبلة من أجل تدريب المنتخب الوطني، مضيفا: «هذا ما أكده لي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.. ولازم ندي فرصة للمدرب المصري عشان النتيجة كدة كدة واحدة»، وهو ما قابله الجمهور بالتصفيق الحاد.

وتابع في جلسة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب، أن «أي قطاع في الدولة يحتاج لجذب الخبراء والجدية في العمل»، مضيفًا أن «لو عندنا فرصة ندور على النجباء هيكون عندنا ألف أم كلثوم وأكثر من عظيم في كل قطاع».

وتابع: «لو عملنا ده في كل قطاع هنقفز قدام لسنوات، إزاي مصر مفيهاش ألف لاعب، وفين فريق كرة القدم الخاص بالمرأة، وعلينا البدء في إعداد فريقين للرجال والسيدات».