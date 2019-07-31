شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مزيدًا من الصراعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة وضعت 68 دولارا لسعر برميل النفط في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنها تسعى لتأمين احتياجات الدولة من الوقود بنفس السعر، من خلال التعاقد مع بنكين كبيرين يمولان هذا الأمر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب، أن «أسعار النفط سترتفع بصورة كبيرة جدًا إذا تأثر إنتاج دول الخليج، لذلك ننادي دائما بالحفاظ على استقرار المنطقة، خاصة أننا نعاني من الاضطراب منذ 2011».

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وأوضح أن «منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل أي مزيد من الصراعات، ولو حدث المزيد سيزيد تأثرنا بهذا، لو استخدم حزب الله مثلًا عشرات الآلاف من الصواريخ ضد إسرائيل سيكون رد الفعل من تل أبيب عنيف جدًا، ودعونا نتساءل ده هيكون نتيجته إيه، وخلينا نشوف الميليشيات في سوريا، والصراع أيضًا في اليمن».

وتابع: «دخول المنطقة في صراع سيكون له تداعيات كبيرة جدًا عليها، فالأمر ليس متوقفًا على سعر البترول، ولكن نحن نسعى على إيجاد حلول بعيدًا عن العمل العسكري، ودعونا ننظر لما حصل في العراق في 2003، وتأثيره على المنطقة كلها».

وأكد الرئيس أن «مصر موقفها ثابت، وتنادي بالحفاظ على الأمن القومي العربي والخليجي».