شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يزف بشرى للمواطنين: الإصلاح الاقتصادي ينتهي هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن خطة الإصلاح الاقتصادي ستنتهي العام الجاري، مشيرًا إلى أن مصر التزمت ببرنامج الإصلاح الذي وضعته أمام صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن «خطط الإصلاح ستستمر في كل القطاعات مثل الإعلام والتعليم».

وأضاف في جلسة «اسأل الرئيس»، خلال مؤتمر الشباب، أن «الإصلاح واجب لكل قطاعات الدولة، بما فيها الإعلام، وأنا لا أسيء لأشخاص، ولكن اتكلم عن المنظومة ككل»، مضيفًا أن «الإعلام يكلفنا حوالي 6 مليارات جنيه، والعائد منه حوالي 2 مليارات جنيه وده الشق الاقتصادي إنما الشق الفني الخاص به يحتاج لمراجعة».

وتابع: «الدولة تتحرك في إصلاح النظام الاقتصادي والفني والمحتوى للإعلام، وفي دول مثل الولايات المتحدة والهند يدخل لها المليارات من الأفلام».