شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر تنشئ أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال العامين المقبلين سيجد المواطنون تحركا قويا في الشق الثقافي والإعلامي بالدولة، وإنه مقرر افتتاح العديد من المتاحف والمدن الثقافية، ونسعى لإحداث نقلة في الحياة الثقافية بمصر.

وأضاف في جلسة «اسأل الرئيس» خلال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن «الإعلام لم يعد فقط هو الصحف والتليفزيون والراديو التي من خلالها يتم توصيل المعلومات للمواطنين.. ونحن مهتمون بالتطرق إلى الوسائل الجديدة لمواكبة العصر».

وأكد أن «كل القطاعات المصرية كانت بعافية في السنوات الماضية، ولكن لأننا تحركنا بخطة شاملة من أجل إصلاح المنظومة»، مشيرًا إلى أن «الدولة تبني مسارح جديدة ومدنا ثقافية من أجل الشباب»، مؤكدًا أن «الدولة تنشئ أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم، ونحن نتحدث عن مسارح وسينما ومتاحف ومعارض».