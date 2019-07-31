شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يشهد ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء، حفل ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تم فيها تدريب 15 من الأئمة على مدار الاسبوع الماضي

ووجه حسين زين، التهنئه للأئمة على اجتياز الدورة التدريبية بنجاح مُعرباً عن تفاؤله بأن هذه الكوكبة المتميزة سُتسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني وتوجيه رسالة إعلامية تُـعبر عن سماحة ووسطية الدين الاسلامي الحنيف.

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وذكر «زين» أن هذه الدورة حققت أهدافها في صقل المهارات الإعلامية لدي الأئمة وأن استمرارية عقد تلك الدورات ستعمل على إكسابهم المزيد من الخبرات في هذا المجال، وقام حسين زين بتكريم الأئمة بمنحهم شهادات اتمام الدورة التدريبية.

كما أعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب موجهين الشكر والتقدير للوطنية للاعلام وعلي رأسها حسين زين على توفير كافة الامكانيات اللازمة لإنجاح الدورة وأنهم حققوا استفادة كبيرة منها.

كان مجموعة الأئمة قد تدربوا بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال وأيضاً تدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات الوطنية للإعلام.