شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والمصايف» تكشف عدد الغرقى بشاطئ النخيل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الأربعاء، أن العدد الحقيقي لحالات الغرق بشاطئ النخيل هو ٣ حالات فقط، وأكدت عدم صحة ما تردد عن غرق 15 شخصًا خلال الأيام الماضية أثناء الاستحمام بالشاطئ المشار إليه، ووصفتها بالشائعات والأكاذيب.

كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا تحذيرات من خطورة شاطئ النخيل بعد ارتفاع عدد حالات الغرق إلى 15 شخصا خلال موسم الصيف الجاري.

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من جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن مرفق إسعاف الإسكندرية لم يسجل سوي 3 حالات غرق بشاطئ النخيل منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فيما جرى إنقاذ 3 آخرين.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد شواطئ الإسكندرية بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والتي تهدف إلى ترويع المواطنين وبث الفزع في قلوبهم- بحسب قوله.

يذكر أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، كان قد حذر المواطنين وزوار الإسكندرية خلال عطلة شم النسيم من نزول شاطئ النخيل، نظرًا لخطورته وتكرار حالات الغرق به العام الماضي، إلا أن البعض مازال يصر على النزول.

ويعرف شاطئ النخيل، التابع لمدينة 6 أكتوبر غربي الإسكندرية، باسم «شاطئ الموت» لتكرار حالات الغرق به، والتي بلغت 21 غريقًا الصيف الماضي.