شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشيد بأداء مجلس النواب: يبذل جهدًا كبيرًا في سن التشريعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أمنيته بإجراء انتخابات المحليات بنهاية 2019، مشيرًا إلى أن الحكومة تعد القانون في الوقت الحالي.

وقال الرئيس في جلسة «اسأل الرئيس» خلال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية: «دستور 2014 عليه التزامات تشريعية ضخمة، يعمل البرلمان والحكومة على إنهائها خلال الفترات الماضية والمقبلة»، مشيدًا بأداء مجلس النواب: «يقوم بجهد كبير جدًا في التشريعات».

وتابع أن «مجلس الشيوخ سيكون للخبرات، والشباب لهم مجلس النواب والمحليات».