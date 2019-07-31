شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أتمنى حصول الشباب على النسبة الأكبر في انتخابات المحليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حجم الأنشطة التي تقع على عاتق الدولة في 2019 جعلها تحجم عن عقد مؤتمرات الشباب بكثرة.
وأضاف «السيسي» في جلسة «اسأل الرئيس» خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن «المحليات مجمدة في مصر منذ 2011، وهي لها دور كبير في مصر من خلال مراقبة الأداء الحكومي والمحافظين».
وتابع أن «المحليات لم تكن تقوم بدورها بالمعنى الصحيح، حيث إن دهان المباني الجديدة وغيرها من المهام شغل محليات، ونحن لدينا مشكلة كبيرة في المحليات»، مؤكدًا أن «دستور 2014 أكد أهمية إجراء الانتخابات خلال 5 سنوات».
وأوضح أن «الحكومة من المفترض أن تتقدم بقانون الدورة البرلمانية المقبلة بشأن المحليات، ثم ستعقد الانتخابات المحلية»، متمنيًا أن تكون النسبة الأكبر في المحليات من الشباب.
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