شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى شندول ترد على مرتضى منصور: هذه حقيقة صورتي مع كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية التونسية ليلى شندول أن الصورة التي كشف عنها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لها مع لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» خلال مؤتمره الصحفي، الأربعاء، كانت منذ عام أو أكثر في أحد الأماكن العامة، حيث تقابلا بالصدفة.

وأضافت «شندول» في تصريحات لموقع «إرم نيوز» الإماراتي: «في ذلك اليوم كنت مع خطيبي ونتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أي أحد من المعجبين حيث إنني لا تجمعني به صداقة قوية».

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وتابعت: «كهربا شخص محترم؛ وأنا لم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة»، مضيفة: «لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني وأتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة».

واختتمت شندول تصريحاتها: «أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة، ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل هذه، فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم».

كان المستشار مرتضى منصور قد نشر صورة لكهربا برفقة شندول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لتقديم صفقات نادي الزمالك الجديدة.