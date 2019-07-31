شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: الدولة تعمل على دعم السوق وتوفير النواقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن السوق الدوائى حالياً يشهد تطورا كبيرا ومعدلات نمو عالية والدولة لها توجه بدعم السوق وتوفير الأدوية للمرضى وتوفير تكنولوجيا إنتاج الأدوية الحديثة، لتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة وهو ما يهدف إليه الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاهتمام بقطاع الدواء كان أحد أهداف الإصلاح الاقتصادى الذى يقودة الرئيس، مشيراً إلى أن إجمالى الإستثمارات الدوائية تقدر بــ 66.6 مليار جنيه بمعدل نمو 29 %، مشيراً إلى أن هناك نقص فى بعض الأدوية المستوردة التى يعتمد عليها السوق.

وأوضح الدكتور على عوف، أن شعبة الأدوية بالغرفة التجارية سجلت نقصا فى بعض المستحضرات الدوائية المتعلقة بالذبحة الصدرية والضغط والقلب مثل أذان كور وأمديو، لافتا إلى انخفاض الكميات المتواجدة من مراهم الحروق المهمة مثل كريم ديرمازين وميبو كريم وارستول كريم .