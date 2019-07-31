شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس جمهورية قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، مع «نيكوس أناستاسيادس»، رئيس جمهورية قبرص، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره القبرصي، تم فيها التأكيد على أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، وما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نموذج يحتذى به للتعاون والتنسيق، فضلاً عن تطلع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي في القاهرة قريباً، وذلك من أجل الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي ولدته هذه الآلية الهامة وتطويره والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، الأربعاء، إن الوزير شكري أكد للرئيس القبرصي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية دفع التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال الطاقة، بما يحقق مصالح وتطلعات شعبي البلدين الصديقين.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط. كما اتفقا على مواصلة التعاون القائم في المحافل الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار حافظ إلى أن رئيس جمهورية قبرص أكد للوزير شكري على اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة المتميزة مع مصر، مشدداً على أهمية استمرار العمل نحو الاستفادة من الآفاق الواسعة للتعاون خلال الفترة المقبلة من أجل ترسيخ ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.