شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير طرق المحافظة بأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعد ظهر الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ المهندس صبحي ربيع عبدالخالق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

وبحسب بيان، جرى بحث آليات التعاون المشترك في طرق تطوير نظم الصيانة بأحث الأساليب التكنولوجية العالمية الحديثة لتوفير الوقت والمقدرات المالية المرصودة لصيانة الطرق سنويا كما انضم للاجتماع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما تم عرض فيلم عن نشاطات الشركة في هذا المجال، كما تم بحث تطوير وصيانة طريق مطار سانت كاترين في إطار الاستعداد بالمهرجان العالمي لتسامح الأديان في شهر أكتوبر المقبل هذا العام.