شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وتعديل بعض أحكام القانون الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. 30 مكرر ب- تامين by Bassam Mharan on Scribd

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