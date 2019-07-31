شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع القاهرة للمياه 2019» تستعرض مع وزير الري مسودة برنامج الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنه التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2019 اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى ورئيس اللجنى العليا للأسبوع، وبحضور الدكتورة إيمان سيد، مقرر اللجنة التنظيمية للأسبوع، وأعضاء اللجنة التنظيمية وفريق التنظيم المعاون، لمناقشة واستعراض مسودة برنامج الأسبوع، والترتيبات الخاصة بالأحداث رفيعة المستوى التي ستعقد على هامش الأسبوع والمتضمنة الاجتماع الثانى لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى، واجتماع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية واجتماع لجنة الخبراء المصرية الهولندية المعنية بإدارة المياه، فضلاً عن الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للمياه والزراعة.

ووفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري تم خلال الاجتماع استعراض موقف الجلسات الفنية والعلمية التي تعقد بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية منها جامعة الدول العربيه والمجلس العالمي للمياه- الرعاه الشرفيين للأسبوع- ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسكرتارية المنتدي العالمي للمياه واليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي والأكاديمية العربية للمياه والمركز الدولي للزراعة الملحية وشبكة بناء القدرات لدول حوض النيل، وكذا التنسيق بين الوزارات المختلفة فيما يخص انشطة الأسبوع منها وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والبيئة، هذا بالإضافة إلى الأحداث الجانبية الأخري مثل الإجتماع السبعون لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، المنتدي الثاني لشباب المتخصصين الأفارقة، وملتقي الأطفال الذي يعقد هذا العام تحت عنوان «سفراء المياه الصغار».

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وقام فريق التنظيم باستعراض كافة الترتيبات اللوجستية والاستعدادات الخاصة بالأسبوع والترتيبات الخاصة بمكان انعقاد المؤتمر والتسجيل واستقبال الوفود المشاركة والمعرض المصاحب للمؤتمر وموقف الإصدارات حيث سيصدر الإعلان الثاني للمؤتمر خلال الأيام القادمة والذي يتضمن الكثير من المعلومات عن المؤتمر وأحداثة المصاحبه.

واستعرض الفريق موقف الإعلان عن نتيجة منحة الصحفيين والتي تم تخصيصها للصحفيين من الدول الأكثر فقراً لتغطية أحداث المؤتمر، والمسابقات المختلفة مثل مسابقة أفضل مشروعات تخرج في مجال المياه للعام الدراسي 2018/2019 والمسابقة القومية للحفاظ على المياه بفرعيها (المزارعين والمدارس) ومسابقة أفضل بحث تطبيقي. كما تم عرض نتائج اجتماع اللجنة العلمية التي عقدت قيبل أيام من اجتماع اللجنة التنظيمية وتم خلاله استعراض موقف الأبحاث العلمية والتواصل مع الباحثيت الذن تم قبول أوراقهم العلمية والتنسيق مع المتحدثيين الرئيسيين بالداخل والخارج وتنسيق الجلسات العامة والفنية التي تشرف على تنظيمها اللجنة العلمية.

وتم عرض موقف تنفيذ الخطة الإعلامية لأسبوع القاهرة للمياه قبل وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر، والبروتوكول الذي تم توقيعه مؤخراً بين وزارة الموارد المائية والري وشركة مصر للطيران والذى يتضمن اعتبار الشركة هي الناقل الجوي للأسبوع.

جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه 2019، يأتى تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه والذي عقد في أكتوبر 2018- ويعتبر من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط ومن المقرر عقده خلال الفترة من 20-24 أكتوبر 2019 بالقاهرة بعنوان «الإستجابة لندرة المياه» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، والذي سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه.