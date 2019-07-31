شكرا لقرائتكم خبر عن دار القديس جيروم للكاثوليك تنتهى من شرح إنجيل يوحنا لشباب الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى دار القديس جيروم الكاثوليكى من مؤتمر دراسة إنجيل يوحنا أمس الثلاثاء، إذ قدمت الندوات على مدار يومين لرعية كنيسة القديس أثناسيوس بالسادس من أكتوبر، وذلك فى مقر تابع للكنيسة.

قدم الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة اللقاء الافتتاحى للمؤتمر وأكمل باقى المحاضرات أعضاء الدار، الإكليريكى وسيم حنا والذى كان بدوره مسؤولا عن التكوين بالمؤتمر، وكذلك الدكتور هانى وليم، واختتم المؤتمر بمسابقات عن إنجيل القديس يوحنا.

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وأشار القائمون على المؤتمر أن دار القديس جيروم لم ينته حتى اليوم من وتثقيف خدام وشباب الإيبارشيات المختلفة، لكنه مستمر فى جدول عمل حتى نهاية صيف ٢٠١٩.

فى سياق آخر، انتهى البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك من زيارته إلى محافظة المنيا التى بدأت الأسبوع الماضى، وكان فى استقباله الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، والنيافة الأنبا باسيليوس المنتخب مطرانا لايبارشية سوهاج.

وتفقد البطريرك خلال الزيارة العديد من الرعايا بالمنيا ويقابل العديد من مشرفى الأنشطة الرعوية.