شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مهنئا نساء إفريقيا بيومهم العالمى: هى العمود الأساسى للقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى المرأة فى مصر وفى جميع دول القارة الأفريقية، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الأفريقية، والذى يوافق 31 يوليو من كل عام .

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي أن هذا اليوم يمثل تكريماً للمرأة الأفريقية واعترافاً بالدور الفاعل الذى تقوم به فى سبيل النهوض بمجتمعاتها وتحسين وضعها فى جميع المجالات، مشيرة أننا لن ننسى ماتقوم به المرأة من أجل إعادة بناء أفريقيا والاعتماد على مواردها ومواجهة ما خلفته الحروب والنزاعات من جهل وفقر وأمية وعادات اجتماعية سلبية، مؤكدة أن المرأة الأفريقية هى المتضررة الأولى من هذه الحروب والنزاعات، وأبرز الساعيين والداعيين لإيقافها ومواجهتها.

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وأكدت أن المرأة الأفريقية هى العمود الأساسي الذى تقوم عليه القارة، ولا يمكن للقارة أن تناقش سبل تنميتها بدون التفكير بكيفية النهوض بالمرأة بها، فهى العنصر الأهم فى المعادلة التى تحاول القارة حلها من أجل تحقيق الرخاء والنماء والإستقرار والسلام الدائم داخل أفريقيا، والوصول إلى النتائج التى تصبو لتحقيقها أجندة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 .

كما أشارت أنه فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لهذا العام، فان المجلس القومى للمرأة فى مصر حريص على التعاون الدائم مع المرأة فى أفريقيا فى جميع المجالات وتوطيد جسور التواصل مع القارة من خلال نساءها، مشيرة أنها يسعدها أن تتوجه نيابة عن سيدات مصر لشقيقاتنا فى جميع أنحاء القارة الأفريقية برسالة حب وسلام، مؤكده أن الأمل معقود علينا نحن نساء هذه القارة لمواجهة التحديات والعقبات التى تقف عائقا أمامها وبناء حاضرها ومستقبلها، مشيرة أنه لامكان بيننا للتردد أو الخوف وعلينا أن نكون أول من يسرع الخطى داخل القارة حتى لا تتخلف إمرأة واحدة عن الركب، مشيرة أنه مازال أمامنا الكثير للقيام به ولكننا نستطيع أن نتخطى كل ذلك بالصبر والعمل المستمر وبتشاركنا جميعا للأمل و الإيمان والمحبه لقارتنا.