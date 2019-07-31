شكرا لقرائتكم خبر عن "نشر قيم النزاهة والشفافية" فى دورة تدريبية لجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز التطوير الوظيفى بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية دورة تدريبية لأمناء الجامعة وشباب الإداريين تحت عنوان: نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أهمية الدور الإدارى للأمناء والعمداء والوكلاء ولذلك جاءت الدورة لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، حيث تساهم فى القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعى حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بمبادئه، مشدداً على ضرورة معرفة مفهوم وطرق مكافحة الفساد وذلك لتأثيره سلبا على القيم الأخلاقية والتنمية الاقتصادية وأيضا من أجل تفعيل الضبط الإدارى داخل الحياة الجامعية.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفى أن التدريب قُدم فى مجالى الإدارة والمالية من أجل مكافحة الفساد وتفعيل قيم النزاهة والشفافية.

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و تهدف الدورة التدريبية التى أقيمت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية إلى تعريف مفاهيم النزاهة والشفافية والانتماء والولاء وطرق وسبل الوقاية من الفساد كما تضمنت الحديث عن الأمن القومى ودور الجامعة فى الحفاظ عليه وأيضا التوعية بأهم المشاكل الإدارية والمالية التى تضع القيادة فى حيز المُسائلة.

كما ناقشت الدورة الأنشطة التى يمكن أن تقدم للطلاب والإداريين وأوصت بتفعيل مدونات السلوك الوظيفى للعاملين وتوعية الطلاب بالميثاق الأخلاقى ومقررات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وتناولت الدورة التدريبية الحديث عن الأخطاء الوارد حدوثها فى التعاملات المالية وكيفية تجنبها والأسس الصحيحة للمزايدات والمناقصات، بالإضافة إلى طرق الإدارة ومتابعة العاملين والحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ العمل الجماعى وتنمية مهارات الأفراد وإعداد الكوادر الإدارية.