شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات عشية قبيل عظته الأسبوعية بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بكنيسة العذراء بالانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعقب الصلوات، ألقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة والأساقفة والكهنة.

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كان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد افتتح مؤتمر كهنة الكنيسة القبطية بمنطقة الخليج العربى، وحضر جلسات المؤتمر والختام بدير الانبا بيشوي بوادى النطرون.