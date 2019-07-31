شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الزاوية الحمراء: انتهاء 4 مشاريع تطويرية والبدء فى 5 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أن هناك عددا من مشروعات التطوير بالحى تشارك فيها المنحة الفرنسية، وذلك وفق بروتوكولات تم توقيها مع المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة.

واستعرض رئيس حى الزاوية الحمراء، فى تصريح له، ما تم إنجازه فى الفترة الماضية بالتعاون مع المنحة الفرنسية، قائلا: تم تطوير مدرستى النصر والسلام الابتدائية بجانب موقف اتوبيس 31، ورصف وإنارة الشارع الواصل بين شارع الشركات وشارع ترعة الاسماعيلية، بالإضافة إلى مشروع تحسين ضغوط المياه بـ"داير الناحية".

وأضاف عبد الحميد، أن هناك مشاريع قائمة وجارى العمل بها وهى "إنشاء وتطوير سوق داير الناحية ورصف وإنارة عدد من الشوارع المحيطة بالمشروع، ورصف وإنارة 3 شوارع بمحيط المشروع، وإنشاء وتطوير سوق عبود، وكذلك انشاء موقف للميكروباصات.