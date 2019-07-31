الأوقاف: 33 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحى حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ثلاثة وثلاثين مليونًا واثنى عشر ألف جنيه حتى الآن، حيث بلغ ما تم بيعه من صكوك أضاحي الأوقاف 18340 صكًّا. وأصدرت الأوقاف بيانًا بأعلى 10 مديريات تحصيلًا، كتالى: مسلسل المديرية عدد الصكوك المبلغ 1 القاهرة 4245 7641000 2 الإسكندرية 2385 4293000 3 الجيزة 2100 3780000 4 الغربية 1500 2700000 5 البحيرة 1215 2187000 6 القليوبية 1010 1818000 7 بني سويف 715 1287000 8 الدقهلية 669 1204200 9 الإسماعيلية 600 1080000 10 المنيا 600 1080000

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