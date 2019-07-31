الأوقاف: 33 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحى حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ثلاثة وثلاثين مليونًا واثنى عشر ألف جنيه حتى الآن، حيث بلغ ما تم بيعه من صكوك أضاحي الأوقاف 18340 صكًّا.
وأصدرت الأوقاف بيانًا بأعلى 10 مديريات تحصيلًا، كتالى:
|مسلسل
|المديرية
|عدد الصكوك
|المبلغ
|1
|القاهرة
|4245
|7641000
|2
|الإسكندرية
|2385
|4293000
|3
|الجيزة
|2100
|3780000
|4
|الغربية
|1500
|2700000
|5
|البحيرة
|1215
|2187000
|6
|القليوبية
|1010
|1818000
|7
|بني سويف
|715
|1287000
|8
|الدقهلية
|669
|1204200
|9
|الإسماعيلية
|600
|1080000
|10
|المنيا
|600
|1080000
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