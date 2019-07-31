شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كوريا الجنوبية تقدم الشكر لمركز شرطة أوسيم.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت سفارة كوريا الجنوبية الشكر لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، للجهود التى بذلها ضباط المركز، وأسفرت عن ضبط المتهمين بسرقة 320 ألف جنيه، وأجهزة لاب توب، من خزينة شركة كهرباء كورية، مسئولة عن تطوير محطة كهرباء مصرية.

واستقبل مركز شرطة أوسيم، أحد مسئولى السفارة الكورية، حيث التقى برجال المباحث، وعبر لهم عن امتنانه، بالجهود التى قدموها فى القضية، انتهت بالكشف عن هوية المتهمين، بالإضافة إلى السرعة التى تميزوا بها فى ضبط اللصوص، واستعادة المسروقات.

أحداث الواقعة، تلقى بها مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد تعرض مقر شركة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث الجنائية، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الشركة يعمل بها خبراء يحملون جنسية كوريا الجنوبية، مكلفين بتطوير إحدى محطات الكهرباء بأوسيم، تسلل إليها مجهولون، واستولوا على خزينتها التى تحتوى على مبلغ مالى، بالإضافة إلى 3 أجهزة لاب توب، خاصة بمهندسى الشركة، وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات المقدم مجدى موسى، أن سائق يعمل بالشركة، استعان بعاطلين من أصدقائه، وتسللوا للشركة، واستولوا على الخزينة، وأجهزة الاب توب، وفروا هاربين.

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وبإعداد عدة أكمنة، تمكن المقدم مجدى موسى، ومعاونه الرائد وليد كمال من ضبط المتهمين، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكابهم السرقة، وأقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المسروق، كما أرشدوا عن أجهزة الاب توب، والنقود المسروقة.

وقال السائق المتهم، أنه استغل عمله بالشركة، وعلمه باحتفاظ مسئوليها بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينتها، خاصة أنه كان بصحبة مدير الشركة خلال صرفه مبلغا ماليا كبيرا من أحد البنوك، واحتفاظه بالنقود داخل الخزينة..

واعترف السائق أنه قرر سرقة الخزينة، فاستعان بعاطلين من أصدقائه، يقيمان بمدينة الخصوص بالقليوبية، واصطحبهما بسيارته، ثم انتظرهما اسفل الشركة، بينما صعد العاطلان لمقر الشركة، وتمكنا من الاستيلاء على الخزينة، و3 أجهزة لاب توب، وتوجهوا إلى منطقة زراعية بالخصوص.

وتابع المتهمون اعترافاتهم، فقالوا إنهم حطموا الخزينة، واستولوا على مبلغ 320 ألف جنيه من داخلها، ثم تخلصوا من الخزينة المكسورة بإحدى الترع، واحتفظوا بالنقود لدى سائق الشركة، لحين تقسيمها بينهما.

وقال المتهمون إنهم أنفقوا مبلغ 30 ألف جنيه من النقود المسروقة، حيث قسموها بينهم، وأرشدوا عن باقى المبلغ المالى، بالإضافة إلى أجهزة الاب توب ليتم ضبطها.