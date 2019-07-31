قبل تهريبها للقاهرة.. ضبط 30 كيلو حشيش بمحور قناة السويس - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، ونجحت في ضبط عناصر تشكيل عصاب بحوزتهم أكثر من 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

تمكنت قوة تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط 5 أشخاص حال استقلالهم سيارة "ملاكي" بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم 317 طربة من مخدر الحشيش وزنت 31,700 كيلو جرام، و5 هواتف محمولة.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً يتزعمه عنصر إجرامي "سبق ضبطه في قضية "مخدرات".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشسرت النيابة التحقيق.