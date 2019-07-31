القضاء الإداري يلغي قرار وزير العدل المتضمن تنظيم رؤية الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل" وما أغفله من سلطة القاضي من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 54378 لسنة 70 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.