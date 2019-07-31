حُكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على لائحة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستشكال المقدم من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي والصادر بها أحكام من المحكمة الإدارية العليا.

وأحالت المحكمة موضوع الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

اختصم الإشكال الذي حمل رقم 1292 لسنة 65 قضائية، كلا من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

طالبت الدعوى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي والصادر بها أحكام من المحكمة الإدارية العليا.