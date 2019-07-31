لمواجهتها بالتحريات.. النيابة تستدعي زوجة شادي محمد في واقعة السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة مدينة نصر أول، باستدعاء زوجة شادي محمد وأشقائها الثلاثة لسماع أقوالهما في واقعة سرقة شقته، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر - رفض ذكر اسمه - إن النيابة طلبت كذلك سماع أقوال الضابط باهر عصام مجري التحريات في الواقعة.
وجاء طلب استدعاء زوجة شادي محمد وأشقائها مرة أخرى لمواجهتها بتحريات المباحث التي تسلمتها النيابة مؤخرًا، وفقًا للمصدر.
واتهم شادي محمد، كابتن النادي الأهلي السابق، زوجته وأشقائها بسرقة شقته.
وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه لم يكن داخل الشقة لحظة السطو عليها؛ وكان مسافرًا خارج القاهرة ولدى عودته فوجئ بسرقة محتويات الشقة.
أوضح أنه عقب عودته فوجئ بكسر باب الشقة وعلم من بعض شهود العيان بالمنطقة بقيام 9 أشخاص -بينهم بودي جاردات- بالسطو على شقته خلال فترة سفره.
أضاف شادي أنه اكتشف سرقة مبلغ مالي 600 ألف جنيه، وعدد من الميداليات التي حصل عليها خلال فترة لعبه للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بالإضافة إلى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وعدد من الساعات الثمينة وبعض الكاميرات.
ونفت زوجة شادي محمد سرقتها إياه، مبررة اتهامه لها بأنه "كيدي" لإجبارها على التنازل عن قضية طلاق أقامتها ضده.
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