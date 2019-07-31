السيسي: نحتاج موازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل جميع المشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج موازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشاكل المطروحة.
وأوضح أن "مصر ظروفها الاقتصادية صعبة وموازنتنا على مدار العقود الماضية كانت أقل من المطلوب وبالتالي تتراكم المشاكل"، مضيفًا أن النمو الاقتصادي خلال العقود الماضية لم يكن متوافقا مع الزيادة السكانية.
وأضاف السيسي - في مداخلة خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال جلسة مبادرة حياة كريمة: "عندما نتحدث عن أوضاع بلدنا حتى قبل 2011، والموازنة العامة لها، وننظر على سبيل المثال لسنة 1950 كان عدد السكان وقتها 19 أو 20 مليون نسمة والآن بعد سبعين سنة تقريبا وصلنا إلى 100 مليون، وهنا يجب أن نسأل هل النمو الاقتصادي كان متوافقا مع تعداد السكان أم لا".
وواصل: "نعمل على قدر المتاح لنا ولذلك يجب أن نعمل وليس لدينا نضيعه ولا ينفع دولة مثل مصر".
وأوضح أن ما يتم تشييده من مدن جديدة مثل "العلمين والمنصورة"، وغيرها من المدن هو تطوير استراتيجي للعقار في مصر من أجل أن نحصل على أموال ولم يتم الصرف عليها من خزينة الدولة.
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