السيسي: 13 مليار جنيه تكلفة تطوير 277 قرية فقيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة وحدها لا تستطيع أن تنهي الكثير من المشاكل المتواجدة في القرى ولكنها تحتاج إلى تكاتف الجميع.

وقال السيسي - أمام جلسة (مبادرة حياة كريمة) ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء: "إن الدولة لا تستطيع وحدها عمل برنامج لكل القرى من أجل إدخال الصرف الصحي والمياه لها".. مشيرا إلى أنه تم تطوير 227 قرية بتكلفة قدرها 13 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة وحدها لا تستطيع النهوض بالقرى الأكثر فقرا، لافتا إلى أن هناك 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع بحاجة للتدخل والتطوير.

وقال : "لن نستطيع أن نسبق الناس في إنهاء كل هذه المشاكل يجب أن ننهي المشاكل مع بعضنا ، والدولة لا تستطيع أن تقوم لوحدها بذلك".. داعيا منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر للتعاون مع الدولة في هذا الجانب لأن حجم المطلوب ضخم للغاية.

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وطرح الرئيس على المختصين بالتقييم قائلا: "هل يجوز إنشاء مدرسة إعدادي وثانوي لعدد سكان أقل من 10 آلاف نسمة أم المطلوب التفكير لحل المسألة بشكل آخر ، حيث هناك منشآت متواجدة بالقرية يمكن أن تسع فصلا إعداديا أو ثانويا".. مطالبا بالتفكير بشكل مختلف يتعامل مع الموقف الذى يري على الأرض الخاص بالطلبة في بعض القرى التي تم طرحها.

وتابع السيسي : "طلبت من وزير التربية والتعليم اليوم بأن يتحدث لأن لديه خريطة لحجم المدارس المطلوب عملها في مصر كاملة وسأذكر نفسي وأنفسكم بأننا لن نهرب من مواجهة تحدياتنا، فنحن بحاجة لكي نحقق كثافة معينة إلى 250 ألف فصل بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه وقلت سابقا أنني أريد أن يكون في صندق تحيا مصر رقما كبيرا أستطيع الاستفادة منه بعيدا عن موازنة الدولة المثقلة بأشياء كثيرة"، متمنيا أن يكون لديه من 100 مليار إلى 200 مليار جنيه لكي أحل هذه المسائل التي ليس لدى الدولة الأموال المطلوبة لتغطيتها.

كما تساءل "هل موضوع تنظيم الأسرة لم يكن من ضمن أعمال التقييم والمتابعة والتحاور مع المواطنين؟ .. هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء في الأسرة فوق طاقة المواطن وبالتالي فوق طاقة الدولة؟

وقال السيسي: "إننا عندما نتحدث عن مشكلة السكان يتم الرد بـ"اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني"، موجها كلامه للمواطنين المصريين :"لو كل إنسان تصور أن الفكر في المأكل والمشرب فهذا اختزال للعلاقة بين الأبناء والآباء بشكل لا يليق".