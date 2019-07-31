محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤول مبادرة "حياة كريمة" في أسيوط، خلال حديثه من قرية "النهاية"، من أمام منزل متهالك فوقه طبق استقبال هوائي "دش"، متسائلًا: "هو الطبق اللي وراك ده شغال؟".
جاء هذا خلال مشاركته بجلسة حياة كريمة، ضمن فعاليات مؤتمر المؤتمر الوطني السابع للشباب، في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأجاب مسؤول المبادرة بأسيوط على الرئيس قائلًا: "تقريبًا شغال، البلد كلها متبعانا على التليفزيون".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعلق على "دش" فوق منزل متهالك بأسيوط: "هو الطبق ده شغال؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.