مصر | جمع "3 ملايين جنيه".. تجديد حبس متهم 15 يوما في القاهرة الجديدة

فيما كشفت التحريات الأمنية، قيام شقيقين أحدهما يعمل حاليًا بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وذلك يعد عمل من أعمال المختصة بالبنوك بالمخالفة للقانون.



وتم تحرير محضر بالضبط وتوالت النيابة التحقيقات.

