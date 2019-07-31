أخبار مصر | مدبولي: بنهاية 2019 سيتم تسكين مليون مواطن من قاطني المناطق غير الآمنة في مناطق جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: بنهاية 2019 سيتم تسكين مليون مواطن من قاطني المناطق غير الآمنة في مناطق جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال مشاركته اليوم في إطلاق المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي ستمكن الحكومة من استهداف "أهالينا ومواطنينا " المستحقين في كل مكان على مستوى الجمهورية بتحسين أحوالهم.

وأشار مدبولي، خلال كلمته، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال افتتاح مؤتمر الشباب، حيث أوضح الرئيس أن برنامج "حياة كريمة" سيمكننا من التحرك بشكل أفضل نحو تحسين جودة المعيشة للمواطنين المصريين، لافتاً إلى أن المبادرة تاتي في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي تم تطبيقه بالتوازي مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء: منذ عامين عندما عرضنا على الرئيس السيسي المناطق غير الآمنة، قال رئيس الجمهورية حينها " لن ننام ولو تطلب الأمرمنّا ألا نأكل سنفعل، لحين خلق حياة جيدة لهؤلاء المواطنين".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بنهاية 2019 سيتم تسكين مليون مواطن، من قاطني المناطق غير الآمنة، في مناطق جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها.

Advertisements

كما أشار رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الخدمات في الريف المصري الذي يسكنه نحو 55% من سكان الجمهورية، مؤكداً على أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة مواجهة هذه التحديات وتغيير الواقع في الريف.

وقال مدبولي: لا نخفي الحقيقة، وندرك تماماً هذا الواقع، لكن هناك جهودا فعلية يتم بذلها لتغيير هذا الواقع، فعلى سبيل المثال عندما تولى الرئيس السيسي مسئولية القيادة في منتصف العام 2014 كانت خدمات الصرف الصحي تصل إلى 10% فقط من السكان، في المقابل اليوم ارتفعت هذه النسبة إلى 35% وذلك بعد أقل من 5 سنوات وهو ما تطلب انفاق عشرات المليارات، وأشار إلى أنه على الرغم من كل تلك الجهود إلا أن 65% من الريف في حاجة لخدمات الصرف الصحي وهو ما سيتطلب استثمارات هائلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مطالب أهالينا بسيطة، وأنه عندما كان وزيراً للإسكان كانت تصل إليه رسائل ترحيب من المواطنين يعبرون فيها عن سعادتهم لتواجده معهم، وهو ما يشير إلى حاجة المواطن ان يلمس تواجد الحكومة والدولة إلى جواره، وهو المبدأ نفسه الذي اطلقت على أساسه مبادرات مثل تكافل وكرامة. وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد : أرغب في توصيل رسالة للمواطنين نحن معكم ولن نترككم، لكن الحكومة وحدها لن تكون قادرة على إنجاز كل هذا، لكن الأمر يتطلب تنسيقاً كاملا بين الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية توجيه الرئيس السيسي بالنزول إلى عدد من القرى، وتغيير أوجه هذه القرى بالكامل، بحيث تتوافر جميع الخدمات، وكذا فرص العمل، من أجل تحسين جودة الحياة بشكل كامل في هذه القرى.