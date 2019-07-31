أخبار مصر | معاشات شهرية ورحلات حج وعمرة وتكريمات.. كيف ترعى الدولة أسر الشهداء؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاشات شهرية ورحلات حج وعمرة وتكريمات.. كيف ترعى الدولة أسر الشهداء؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت القوات المسلحة المصرية علي مر العصور، ألاف الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم فداء للدفاع عن الوطن، ضد كل من تسول له نفسه المساس بكرامة المصريين، وضرب المقاتل المصري في الفترة الماضية أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، خلال العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأمنية في سيناء في حربها الشرسة ضد العناصر الإرهابية .

وسعت القوات المسلحة لتقديم كافة الامكانيات والوسائل لتلبية احتياجات أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال خطة شاملة لرعاية أسرهم وذويهم وترقيه الشهيد فور استشهادة وتخصيص معاش شهري لاسرته وفقاً لرتبته العسكرية وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والرياضية الازمة لهم تقديراً لما بذلوه في سبيل الوطن.

وقدمت القوات المسلحة من خلال جميعة المحاربين القدماء وضحايا العديد من الخدمات لأسر الشهداء ومصابي العمليات أعضاء الجمعية ومنها تكريم الأم المثالية خلال احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وتقديم رحلة عمرة على نفقة الجمعية، كما تقدم سبعة أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء مصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقا للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ميداني، اجتماعى ومنها إعانات ثابتة وبدل مرافق وإعانة عاجلة وإعانة ملحة وإعانة زواج وإعانة وفاة والسلفة .

كما تقدم الجمعية بدل نقدي للأجهزة التعويضية ويصرف للأعضاء المصابين من مصابي عمليات وكذا المصابين أثناء الخدمة طبقا لتشخيص الإصابة ولائحة الجمعية وبقرار من المجلس الطبي العسكري، وصرف الدراجة البخارية بقرار من المجلس الطبي العسكري وبدون تحمل العضو أي تكلفة طبقا لتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وفي مجال الرعاية الطبية يتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى المجهز بعدد 30 وحدة غسيل كلوي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل، كما يتم ممارسة الأنشطة الرياضية للمصابين من أعضاء الجمعية بالنادى الرياضى لجمعية المحاربين القدماء المقيدة باللجنة البارالمبية المصرية من خلال ستة فرق رياضية .

الجدير بالذكر أن جميعة المحاربين القدماء وضحايا الحرب قامت بعد عامين من إنشائها بالانضمام للاتحاد العالمى للمحاربين القدماء حيث أصبحت عضوا مؤسسا فى الاتحاد العالمى، كما أصبحت عضوا في اللجنة الدائمة للشئون الإفريقية و كان لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب شرف إنشاء الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وبذلك أصبحت الجمعية مشتركة بجميع المحافل دوليا وأفريقيا وعربيا.

ويتم تنظيم رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات للمناطق العسكرية القواعد البحرية والجوية والكليات العسكرية ومصانع القوات المسلحة والمزارات السياحية، والمرور الدوري على مصابي العمليات بجميع المستشفيات العسكرية، والعمل على حل مشاكلهم بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء ومصابي العمليات سنويا في الشهادات الدراسية المختلفة، بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة وإدارة الشئون المعنوية .

ولم تنس القوات المسلحة مصابي العمليات وأسر الشهداء ولا أبطال مصر المشاركين في حرب أكتوبر 1973 ، وأصدرت القيادة العامة قراراً بعلاج الحالات التي شاركت فى حرب أكتوبر 1973، من ضباط الصف والجنود حال التقدم بطلب العلاج على نفقة القوات المسلحة وتم التصديق على تكريم أبناء الشهداء بجميع المراحل الدراسية وتقديم هدايا تذكارية تحمل صورة الشهيد كل عام .

وخصصت القوات المسلحة عدداً من اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام فى حضور السادة المحافظين والعمل على حل مشاكلهم، وجارٍ التنسيق مع السادة المحافظين لافتتاح أفرع جديدة لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وأسوان.