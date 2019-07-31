شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نحتاج 18 تريليون جنيه لحل جميع مشاكل الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية ،حيث يعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلته إننا «كنا نتحدث عن بلدنا منذ عام ٢٠١٢ على ان الدوله ظروفها متدنيه وكنت انظر كان معايا كام وموازنه الدوله كام وتستطيع الصرف على المشروعات بأي مقدره واختلف وضعنا الاقتصادي دوله مثل مصر بها تعداد ١٠٠ مليار نسمه وموازنتها كام وتحدثت الدكتوره هاله في ظل المتاح لذلك قلنا نشتغل».

وأضاف الرئيس أن «مصر تحتاج إلى موازنه تريليون دولار وذلك اقل من المطلوب لذلك تتراكم المشاكل وما نقيمه من تشييد بناء في مشروعات سكنيه ومدن حتي نستطيع توفير اقل الاحتياجات لتدر عائد محتاجين ١٨ تريليون جنيه لحل جميع مشاكل الدوله ونحن في الاتجاه لعمل ذلك ولولا الإصلاح الاقتصادي كانت مصر هتخرب لأن لم يكن لدينا الايرادات لتوفير مستلزمات المصانع حل المواقف متل احداث التغييرات في القري الاكثر فقرا وهكذا حتي نستطيع القضاء على مشاكلنا ونصع مصر في المكانه التي نتمني ان تكون عليها»

وقال إن «الحياه الكريمه هي تعظيم ما لدينا ووضع تصور من الدوله لتقديم افضل الحلول لبعض المشاكل المتفاقمه عن طريق هذه المبادرات حتي اقتصادنا يتحسن وهي أحدي المحاولات لعلاج المشاكل المزمنه لتغييرها وهكذا مثل مشكله الكهرباء والقضاء على انقطاع الكهرباء في كل ربوع مصر وتحسين الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب لذلك نحن محتاجين نشتغل وان نتحلي بالصبر حتي نستطيع تغيير واقعنا، فلابد لمصر خلال العامين القادمين ان نتغير ونبقي مصر تانية».

ومن جانبه تحدث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حيث قال انه من خلال المبادره استطعنا استهداف كل اهالينا في المناطق الغير آمنه والعشوائيات ونفدنا مقوله الرئيس «بأننا اذا مش هناكل عشان يعيش هؤلاء المواطنين في حياه كريمه سنفعل» ورغم التخديات فالنسبه من المواطنين تتعدي الملايين تحتاج إلى دعم المبادره وهناك تحول في منطقه الريف منط ٢٠١٤ في مجال الصرف الصحي استطعنا تقديم خدمات في هذا المجال ليزيد نسبه تغطيه تخسين الخدمات من ١٠٪؜ إلى ٣٥٪؜

وتابع هناك برامج عديده كتكافل وكرامه وحياه كريمه ولكن بجانب عنل الحكومه هناك جهود بعض المؤسسات الخاصه والمجتمع المدني لمزيد من التنسيق والتكامل حتي نستطيع تقديم خدمات متكامله

وقالت الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط انه لابد من تضافر جهود المجتمع المدني مع الحكومه حتي نستطيع ان نقدم افضل شيء

وقالت ان معدل النمو عام ٢٠١٨/٢٠١٩ يساوي ٥٦٪؜ وهو لم يتزايد منذ ١١ عاما

واضافت ان حوالي ٣٠٠٪؜ معدل النمو في الاستثمارات الحكوميه بين عامي ٢٠١٣/٢٠١٤ و٢٠١٩/٢٠٢٠

واضافت ان معدلات البطاله انخفضت من ١٣٪؜ إلى ١،٨٪؜

وقالت ان من العوامل التي تؤثر في معدلات الفقر كثيره ومن اهمها تحسين مستويات التعليم ،و مستوي الصحه وبرامج الحمايه الاجتماعيه وتشمل الدعم النقدي للمناطق غير الامنه فضلا عن عامل نوعيه التوظيف والقطاع غير الرسمي للتوظيف ويقصد بها العماله غير الرسميه وتمثل ٤٠٪؜ من المشتغلين

وقالت ان نسب الفقر تتزايد تتزايد بزياده اعداد الافراد داخل الأسر، حيث ان هناك زياده شديده في حجم اعداد السكان

وتحدث ممثل شركه شنايدر الفرنسيه العالميه وهي متخصصه في التحول الرقمي والطاقه ولها عده مشاريع خاصه في العاصمه الاداريه الجديده ومحطات التحليه في منطقه الجلاله وحاليا العلمين وبعض مناطق الصعيد

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وقال ان الشركه ساهمت في مبادرة الرئيس مبادره خياه كريمه والتي اطلقت يناير ٢٠١٩ من خلال توفير فرص عنل وتقديم خدمات في مجال مد القري الاكثر احتياجا بالطاقه الشمسيه وايضا استخراج مياه الآبار بإستخدام الطاقه الشمسيه .

وتحدث ممثل مؤسسه العربي لتنميه المجتمع تركيب منظومه اتنين غواره واصلاح وتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظه اسيوط واسوان بمنطقه ابو الريش قبلي والصعيد وتتحمل مؤسسه العربي تكلفه كامله وتبلغ ١٣ مليون جنيه .

وشهدت الجلسة تقديم عدد من الشباب لأهداف المبادرة، فضلا عن تواصل مع غرفة العمليات المركزية وعدد من محافظات الجمهورية لعرض الأمر على الأرض.

وتمثل مبادرة حياة كريمة استراتيجية القضاء على الفقر في القرى الاكثر احتياجا، وهي مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مستهل العام الحالي ،و هي مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها، تنبع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبعد انساني قبل أي شيء آخر، فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري ،لانها تهدف أيضا إلى التدخل الاني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية .

وفي ظل استراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء على الفقر في القرى الاكثر احتياجا، تبلورت أهمية إطلاق مبادرة حياة كريمة، فهي مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الاكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته.

وتتلخص اهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة،وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.

وتتمثل اهم مرتكزات المبادرة في تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، ودعم المجتمعات المحلية، في احداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء، وأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عاجل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم النهوض بمستوى المعيشة لاسرهم ولمجتمعاتهم المحلية .

اما المبادىء الأساسية للمبادرة فتتمثل في الشفافية في تداول المعلومات والنزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي، فضلا عن الالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والانتاجية،

وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي، وكذلك اللامركزية عن طريق تفويض السلطة واتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريبا لمسافة بين مستويات اتخاذ القرار.

وبالنسبة للمعايير الأساسية للفقر في القري المستهدفة، فهي كالتالي ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق، وانخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى .

أما الفئات المستهدفة فهي الأسر الأفقر في القري المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام والنساء المعدلات والأطفال، والأشخاص ذوى الاعاقة.

وفيما يتعلق بابرز صور التدخلات التي تقوم بها المبادرة: فهي تتمثل في تدخلات خدمية مباشرة وهي كالتالي: اصلاح بنية تحتية «سكن كريم» يتمثل في بناء اسقفورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القري، وتجهيز المنازل من خلال زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد افراح اجتماعية، وتنمية طفولة عن طريق إنشاء حضانات منزلية لترشيدوقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة الاطفال.

أما التدخلات الخدمية غير المباشرة فهي كالتالي: تدخلات صحية عن طريق إجراء كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، أجهزة تعويضية عن طريق توفير سماعات ونظارات وكراسي متحركة وهكازات، ويلات غذائية عن طريق توزيع مواد غذائية مدعمة ويلات طعام للأسر الفقيرة، وتدخلات بيئية عن طريق جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها .

وتشهد المبادرة مشاركة فعالة من الدولة ممثلة في الوزارات والمؤسسات والمحليات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية المؤسسات والمنظمات الدولية والمواطنين والمتطوعين.