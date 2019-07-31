شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي»، الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

Advertisements

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في بيان، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها اكتشاف وجود شخص بلجنة بمحافظة الغربية يقوم بتأدية الامتحان بدلاً من طالب ولا يوجد معه إثبات شخصية وتم التحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة واستدعاء الشؤون القانونية والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهشام جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثاني) بلجان محافظة البحر الأحمر للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وأشادوا بحسن سير الامتحانات.