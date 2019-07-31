شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول «التنسيق»: بدء تقديم الأوراق للجامعات المرشح إليها الطلاب بعد مرحلة التحويلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إنه على طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية الحفاظ على الأرقام السرية لمنع التلاعب في الرغبات من جانب أي شخص.

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وأضاف «عطا» لـ«المصري اليوم»، أن المرحلة الاولي شهدت حالات تم التلاعب في رغباتهم من خلال الارقام السرية، وهو ليس مسؤولية مكتب التنسيق وإنما مسؤولية الطالب نفسه، حيث يقوم التنسيق بتوزيع الطلاب وفقاً لاخر عملية تسجيل رغبات تمت على الموقع الالكتروني، والذي هو متاح للطالب من خلاله تعديل رغبات حتي اغلاق باب التسجيل في السابعة من مساء أخر يوم للمرحلة.

وأوضح عطا، أنه وفقاُ لقرار المجلس الاعلي للجامعات لن تقبل الجامعات أي من أوراق الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق من المرحلتين الاولي والثانية قبل الانتهاء من مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب والتي ستنطلق فور إعلان نتيجة المرحلة الثانية مباشرة، مشيرا إلى أن مرحلة التحويلات للم الشمل وليست اعادة تنسيق وبناء عليه على الطالب مراجعة الأسرة جيدا قبل الإقدام على التحويلات.

وشدد عطا، على أن التحويلات لمرة واحدة فقط وبعدها لا يستطيع الطالب إجراء أي تحويلات أخرى أو حتي الرجوع إلى الرغبة الاولي بحيث تكون الرغبة المرشح اليها من خلال التحويلات نهائية ولا رجعة فيها، قائلا:«التحويلات في حدود 10% من المقبولين بالجامعات وبالتالي اذا تقدم طالب وتم قبول التحويل واراد الرجوع مرة أخرى يكون بذلك اضاع فرصة تحويل على طالب أخر ولذلك يكون رغبة التحويل نهائية».