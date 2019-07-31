شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف «أبوشقة» و«سالم» يصل للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت حدة الخلاف بين المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وبين النائب كريم سالم عضو البرلمان عن دائرة مصر الجديدة، على خلفية انتقاد الأخير لـ«أبوشقة»، وفشل الحزب في تحقيق الأغلبية البرلمانية واحتواء المعارضين داخله، مما أدى إلى قيام جريدة «الوفد» بحملة هجوم على «سالم».

كان النائب كريم سالم تقدم، الثلاثاء، بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يطالب فيها بإحالة أبوشقة، إلى لجنة القيم لتشويه صورته بحملة ممنهجة ضده بجريدة الحزب، على حسب وصفه.

وأصدر حزب الوفد، أمس الأول بيانًا على لسان النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، قال فيه :«إنه سبق وأن قام النائب كريم سالم بتاريخ 24 يوليو، بالتطاول في أحد الاجتماعات العامة على حزب الوفد، ووصفه بالحزب الفاشل، موجهًا الاتهام لقيادات الحزب ومؤسساته بالفشل».

وأضاف «بدراوي» إلى أن «ما قاله عضو مجلس النواب مسجل بالصوت والصورة، بمقر إحدى الجهات الرقابية المهمة، وأن حزب الوفد يرفض المساس بمؤسساته العريقة صاحبة النضال الوطني الكبير والمشرف لخدمة الوطن والمواطنين والتي تمتد لأكثر من مائة عام».

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وتابع سكرتير عام الحزب أنه «قد نما إلى علم جريدة الوفد ما أتى به النائب كريم سالم من أقوال في مؤتمر عام وتعديه على حزب الوفد وقياداته واتهامه باتهامات غير حقيقية، فقامت جريدة الوفد بالرد على النائب من باب المسؤولية في الدفاع عن الحزب وقياداته».

وأكد «بدراوي» أن «هذا الأمر يتعلق بشد وجذب بين النائب والجريدة، وأن رئيس الحزب، بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة لا دخل له بالسياسة التحريرية، وأنها مسئولية مباشرة لرئيس التحرير وفقًا للقانون، ولا يفترض علم رئيس مجلس إدارة الجريدة بها».

وأشار سكرتير عام الوفد إلى أنه «من حق الوفد ورئيسه الرجوع على كل من يُسيء إليه أيًا كان بالمساءلة القانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية».

في المقابل، كشف النائب كريم سالم، عن تقدمه بعدة بلاغات للنيابة العامة ضد المستشار بهاء أبوشقة، ورئيس تحرير جريدة الوفد، لتعمدهما الإساءة إليه وتشويه صورته، على حد قوله، وأنه لن يتنازل عن حقه مهما حدث.

وشدد سالم، على أنه بادر بالاتصال بـ«أبوشقة»، وأوضح له حقيقة انتقاده للحزب، ونفيه أن يكون تعليقه جاء أثناء القاء محاضرة في هيئة الرقابة الإدارية، وإنما جاء ردا على سؤال أحد الحاضرين في وقت الاستراحة فقط.

وتابع: «أقدر حزب الوفد وتاريخه، وجدي لوالدتي كان نائب عن حزب الوفد، قبل أن يكون رئيسه الحالي عضوا به، وهو ما تعتز به أسرتي، ولا يصح التحامل على كلامي وإظهاره على انه أهانه لحزب الامه وهو على غير الحقيقة تماما، فتاريخ حزب الوفد لا يختزل في انتقاد شخص رئيس الحزب».