شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق»: 10 آلاف طالب «شهادات معادلة» سحبوا الأوراق حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة ومحافظتي الاسكندرية وأسيوط، الأربعاء، في صرف وتلقي أوراق تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تستمر حتي يوم 8 أغسطس المقبل إلكترونياً وورقياً.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن عدد الذين سحبوا أوراق التنسيق حتى الآن 10 آلاف طالب وطالبة، موضحًا أن مكاتب التنسيق تقوم بتمرير أوراق الشهادات المعادلة بثلاث مراحل الأولى استعلام الأوراق ومنح الطلاب كود تسجيل الرغبات إلكترونياً، ثم مراجعة وفحص المستندات والشهادات المقدمة من الطلاب لعدم التلاعب بها، واستلام ملف الرغبات ورقياً والتي بناء عليه يتم توزيع الطلاب على الجامعات والمعهد.

وأشار «عطا» إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية بنهاية أغسطس الجاري بحد أقصي، بينما سيتم انتظار الشهادات المعادلة الأجنبية لحين تسجيل جميع الشهادات التي تتأخر نتائجهم حفاظاً على مستقبل الطلاب مثل الحاصلين على الشهادات الإنجليزية.