شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط بـ"مؤتمر الشباب": هدف مبادرة "حياة كريمة" خفض معدل البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوزارة لديها خطة واستراتيجية جديدة للتعليم والصحة، وجزء من عمل مبادرة حياة كريمة هو خفض معدل البطالة، والقطاع غير الرسمى يدخل بشكل كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الشباب السابع، أن الدولة تزيد 2.5 مليون مواطن كل عام، وأنه خلال 28 عاما منذ عام 1950 الدولة زادت 20 مليون مواطن، وبعد 15 عاما أخرى زيادة السكان 20 مليون مواطن، وفى أخر 9 سنوات الأخيرة زاد 20 مليون مواطن، وكلما زاد حجم الأسر ازادا حجم الفقر، ومن بين العوامل التى تؤثر على معدل الفقر هو مستوى التعليم.

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ويشهد الرئيس السيسى ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب والمقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، حيث عرض الشباب من أعضاء المبادرة ما تم انجازه فى العديد من الملفات.

ويشارك فى مؤتمر الشباب السابع، 1500 شاب وفتاة يمثلون مختلف فئات المجتمع المصرى، الذين يمثلون شباب الجامعات، شباب الأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكترونى.

وفيما يتعلق بفعاليات المؤتمر أيضًا التى تعقد مساء اليوم الأربعاء، تبدأ جلسة "اسأل الرئيس" إحدى الجلسات الرئيسية فى مؤتمرات الشباب، وتستمر لمدة ساعتين، وصولًا إلى الجلسة الختامية للمؤتمر التى تبدأ فى التاسعة مساءً، وتشهد التوصيات الختامية للمؤتمر.