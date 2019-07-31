شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : تخصيص 280 باص لنقل الحجاج بالأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد الموجود ،رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، تخصيص 280 باص لنقل حجاج الجمعيات الأهلية بالأراضى المقدسة منهم 18 باص احتياطى تحسبا للطوارئ ، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل السعودية لتقديم أفضل مستوى للرحلة والعمل على راحة الحجاج ،لافتا إلى مشكلة توفير المساحات فى عرفات هو التحدى الذى يواجه الحجاج ولذلك أقامت السعودية مخيمات بدورين هذا العام كتجربة على بعض الدول وإذا نجحت سيتم تعميمها العام القادم .
وأضاف فى تصريحات اليوم أنه تم تخصيص 13واعظ دينى هذا العام لحجاج الجمعيات من بينهم 3 واعظات سيدات وهذا لأول مرة وذلك بسبب زيادة عدد الحجاج من السيدات عن الرجال حيث أن 60% من حجاج الجمعيات سيدات و40 % رجال وأن وزارة الاوقاف هى التى تحدد وتختار الوعاظ الدينين.
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