شكرا لقرائتكم خبر عن حاسبات عين شمس تفتح 5 معامل بطاقة 100 جهاز بالمرحلة الثانية للتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معامل الحاسب الآلى بكلية الحاسبات والمعلومات ، اقبال ملحوظ لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، لتسجيل الرغبات ، بأول أيام المرحلة الثانية للتنسيق .

وخصصت الكلية برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية، 5 معامل للحاسب الآلى بإجمالى عدد 100 جهاز لتسجيل الرغبات، تستقبل الطلاب طوال أيام تنسيق المرحلة الثانية وخلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وعلقت الكلية تعلميات إرشادية للطلاب ، وقائمة بالحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، والأماكن الشاغرة بالكليات، وعلامات إرشادية للتسهيل على الطلاب خلال تسجيل الرغبات .

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يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وانطلقت المرحلة الثانية من التنسيق بداية من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل، وإجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.



