شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 131 مخالفة على النيل فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم تنفيذ 131 إزالة فى 11 محافظة ( الغربية – البحيرة – القليوبية- كفر الشيخ- بنى سويف- الدقهلية- المنيا- الأقصر- أسوان- قنا - أسيوط) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 47 الف و 334 مخالفة منذ 5 يناير 2015 وحتى الآن.

و أوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 53 ألف و 994 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الازالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

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وكلفت الوزارة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بتكثيف حملات ازالة التعديات المقامة على مجرى النيل وفرعيه فى كافة المحافظات المطلة عليه، وتقديم تقرير يومى عن المخالفات التى تم تنفيذها للانتهاء منها بنهاية العام الحالى.

وأكدت الوزارة، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.