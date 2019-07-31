شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشعبة الأدبية..قائمة الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية قبل التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، قائمة بالأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بكليات المرحلة الثانية من التنسيق، التى انطلقت اليوم الأربعاء بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05 %، وعلى الطالب إجراء دراسة جيدة لهذه الأماكن الشاغرة قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق. القائمة كالتالى: تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية. معهد اكتوبر العالي للاقتصاد. آداب انتساب موجه الوادي الجديد. حقوق انتساب موجه بني سويف. العالي ترميم الآثار بأبي قير. آداب انتساب موجه أسوان. رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية. حقوق انتساب موجه الزقازيق. معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر. العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال. تجارة انتساب موجه السويس. تربية نوعية فنية مطروح. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال). تربية نوعية فنية القاهرة. العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول. تربية رياضية بنات سوهاج. تربية رياضية بنين أسوان. خدمة اجتماعية أسوان. العالي لعلوم 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