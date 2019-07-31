المدرسة التكنولوجيا بالعبور تعقد اختبار الهيئة للطلاب المتقدمين للإلتحاق غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المدرسة التكنولوجيا بالعبور اختبار الهيئة للطلاب المتقدمين للإلتحاق غدا الخميس 1 أغسطس المقبل محذرة الطلاب من عدم التأخير أو التخلف عن المواعيد المقرر. وكانت المدرسة عقدت اليوم الأربعاء الامتحانات للطلاب،وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية حتى 15يوليو الجارى

وتقوم هذه المدرسة على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتنمية، وتتخصص المدرسة بمجال الصيانة الكهربائية،وأوضحت أن شروط التقديم والقبول للبنين هى: Advertisements - أن يكون من سكان محافظات القاهرة الكبرى. - ألا يقل المجموع بالشهادة الإعدادية عن 200 درجة. - ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما فى أول أكتوبر 2019. - أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. - أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبى.

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