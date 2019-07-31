شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أماكن وتليفونات عيادات الإقلاع عن التدخين بالقاهرة والأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عناوين وتليفونات ومواعيد عمل عيادات 100 مليون صحة للإقلاع عن التدخين فى القاهرة والأسكندرية بعد انتشارة بين 44 % من المصريين .

1- مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وتعمل الأحد من كل اسبوع من 9 إلى 2 ظهرا ويمكن الاتصال بالعيادة من خلال 022616255

2- مستشفى مصر الجديدة وتعمل الثلاثاء من كل اسبوع من 9 إلى 3 ظهرا ويمكن الاتصال بها عن طريق 0224196276

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3- مستشفى حلوان للصحة النفسية وتعمل الإثنين من كل اسبوع من 9 إلى 2 ظهرا ويمن الاتصال بها عن طريق 0227137387

4- مستشفى المعمورة للصحة النفسية وتعمل الثلاثاء من كل اسبوع من 9 صباحا إلى 2 ظهرا ويمن الاتصال بها من خلال 033256823

5- مركز عباس حلمى ويعمل من 9 إلى 2 ظهرا الاربعاء من كل اسبوع ويمكن التواصل من خلال 033019340