تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ،ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة اللحوم بمختلف انواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة . 1-طرح لحوم الخراف الحى بسعر 62 جنيه للكيلو القائم 2-طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيه Advertisements 3-طرح اللحوم الضأن المبردة السودانية بـ95 جنيه 4-طرح اللحوم المجمدة المستوردة بـ60 جنيه 5-طرح اللحوم البلدية الطازجة بـ110 جنيه

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