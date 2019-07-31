شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتضحى.. أعرف آخر يوم تحلق فيه أمتى والحكم الشرعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أوضحت دار الافتاء حكم أ خذ المضحى شيئا من شعره أو تقليم أظافره ،وقالت :يُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».
ولذلك فإنه يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من الخلاف .
و تستطلع دار الافتاء المصرية مساء غدا الخميس هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.
كما دعت المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدا الخميس ،كما دعت من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
وبناء على ذلك يسن للمضحى أن لا يأخذ شيئا من شعره أو أظافره من غدا الخميس ليلة الرؤية .
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