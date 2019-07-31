شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد والبيئة فى الحج..دليل إلكتروني سعودى لتوعية الحجاج بحالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "الأرصاد والبيئة في الحج"، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، دليلا إلكترونيًا لتوعية الحجاج بالمعلومات الأرصادية والبيئية ، خلال موسم الحج هذا العام .

وأشارت الهيئة، فى بيان لها، إلى أن الكتاب ويتضمن الذى أصدرته الهيئة، اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية الأوردو بهدف الوصول لعدد أكبر من الحجاج والاستفادة من محتواه البيئى والأرصادى، حيث يفتتح الكتاب بلمحة عن علاقة الأرصاد والبيئة والحج ومدى أهميتهما، كما يتضمن أيضا تقريرا عن الحالة السائدة والتوقعات المناخية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال درجات الحرارة والأمطار والرياح السطحية ونسبة الرطوبة المتوقعة، وجميع تلك المعلومات متوفرة باللغات الأربعة ويحتوى الكتاب كذلك على معلومات حول مناسك الحج، ووسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقم 988، والموقع الالكترونى وكذلك تطبيق "أرصاد" الذى يمكن للحجاج الاستفادة منه بمعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر.



الارصاد والبيئة فى الحج

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وأطلقت الهيئة المعرض المتنقل التوعوي التثقيفي بالأرصاد والبيئة للهيئة بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بالمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال برامج تثقيفية متنوعة حول الأرصاد، وكيفية التعرف على قياس درجات الحرارة، ورصد جودة الهواء، ونقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشاشات التفاعلية بالإضافة إلى عرض البرامج التوعوية والتثقيفية التي تحتوي على التعريف بالطقس من خلال عرض أنواع السحب وكيفية التعرف عليها وعرض آلية التفتيش البيئي والتعرف على أنواع النفايات والمخلفات وآلية تدويرها. وتوزيع حقيبة الحاج التي تحتوي على هدية عينية من الهيئة

تقدم الهيئة أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك تم توفير غرفة عمليات للأرصاد والبيئة في منى، لتقديم التحليل والتدقيق على المعلومات والبيانات سواء الأرصادية منها أو البيئية، وتسهيل وصولها للجهات المستفيدة بشكل مستمر، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام والمرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج، وقد تمكنت من مزاولة مهامها في رصد حالة الطقس بأجواء المشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق مهامها ومسؤوليتها ومن خلال المختصين في العمل البيئي والأرصادي.