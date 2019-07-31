شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الكنيسة القبطية تحتفل بعيد استشهاد أبانوب النهيسى الملقب بالقديس الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية اليوم، الأربعاء بعيد استشهاد القديس أبانوب النهيسى المعروف باسم القديس الطفل حيث اختتمت كنيسة الشهيد أبانوب بمرسى مطروح النهضة روحية التى استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية تحت شعار “فهمنى ” ،وانتهى الاحتفال اليوم بإقامة قداس العيد و ترأس الصلاة الآباء الكهنة الراهب القمص بيجيمى الأنبا بولا والقمص متى زكريا والقس نوح نبيل.

القديس أبانوب هو أحد قديسى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولد بنهيسة بالقرب من طلخا في القرن الرابع الميلادي من أبوين تقيين محبين لله، هما مقارة ومريم، فقدهما وهو فى الثانية عشرة من عمره.

دخل الصبى الكنيسة فى أحد الأعياد ووجد الكاهن يحث الشعب على احتمال الضيق والاضطهاد بفرح، إذ كان دقلديانوس قد أثار الاضطهاد على المسيحيين بذلك الوقت.

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واستشهد القديس أبانوب لتمسكه بالمسيحية في 24 من أبيب الموافق 31 يوليو والذى تحتفل به الكنيسة من كل عام.