السيسي: "حياة كريمة" علاج لبعض مشكلات مصر عن طريق المبادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مبادرة حياة كريمة، عبارة عن معالجة لبعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري عن طريق المبادرات: "بنحاول نحل، لو مش قادر أحل المشكلة كلها، أحاول أحل جزء على الأقل، لو مش قادر أعالج مشكلة القرى الفقيرة، أبدأ بالقرى الأكثر فقرًا، ولما أخلصها أدخل على اللي بعده علشان أوصل للمجتمع كله في النهاية".

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات مؤتمر المؤتمر الوطني السابع للشباب، في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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