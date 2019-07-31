السيسي: دولة بها 100 مليون مثل مصر تحتاج تريليون دولار سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحتاج على الأقل لموازنة سنوية تصل إلى تريليون دولار لحل مشكلاتها: "دايمًا كنا بنتكلم على بلدنا حتى من قبل 2011، هي البلد دي ظروفها عاملة كدا ليه؟ إحنا كدا علشان ظروفنا المادية صعبة، وطول السنين اللي فاتت ظروفنا كانت أقل من المطلوب وبالتالي المشكلات كانت بتتراكم".

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات مؤتمر المؤتمر الوطني السابع للشباب، في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف الرئيس، أن تعداد المصريين كان 19 مليون نسمة في الخمسينات، والآن بعد مرور 70عامًا وصلنا إلى 100 مليون: "ياترى النمو الاقتصادي كان متوافق مع النمو السكاني ولا لا؟، أنا دايمًا بشوف الموضوع بنظرة كلية، هو أنا معايا كام؟ ده معناها يعني انا في أي منطقة، وموازنتي كام؟".

وأكد الرئيس أن الدولة ستظل تعمل في حدود المتاح: "هنعمل في ظل المتاح، لو معانا أكثر هنعمل أكثر، لو مش معانا مش هنعمل، عرفتوا ليه أنا بقول لازم نفضل نشتغل، وماعندناش وقت لكلام مالهوش لازمة؟".

وأضاف: "أنت عايز 18 تريليون جنيه بشكل مستمر ومستقر علشان تعرف تحل كل المسائل، طب ده ممكن؟ آه، بس هياخد وقت، احنا رايحين لده، بس هياخد مننا وقت وجهد، ومن ضمن الجهد ده خطة الإصلاح الاقتصادي اللي بدأتها الدولة في نوفمبر 2016".